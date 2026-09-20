In Germania seggi aperti a Berlino e nel Meclemburgo Pomerania
In Germania i seggi sono aperti dalle 8 per le amministrative regionali, a Berlino e nel Land del Meclemburgo Pomerania Anteriore. I primi exit poll sono previsti per le 18.
(Keystone-ATS) A Berlino, stando ai dati delle 12.00, affluenza in aumento al 27,9%, ovvero 4,5 punti percentuali in più rispetto al 2023.
Dopo il successo di Afd nella Sassonia-Anhalt, 15 giorni fa, il voto di questa domenica è ritenuto particolarmente importante anche per le sorti del cancelliere Friedrich Merz.