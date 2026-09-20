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In Germania seggi aperti a Berlino e nel Meclemburgo Pomerania

Keystone-SDA

In Germania i seggi sono aperti dalle 8 per le amministrative regionali, a Berlino e nel Land del Meclemburgo Pomerania Anteriore. I primi exit poll sono previsti per le 18.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) A Berlino, stando ai dati delle 12.00, affluenza in aumento al 27,9%, ovvero 4,5 punti percentuali in più rispetto al 2023.

Dopo il successo di Afd nella Sassonia-Anhalt, 15 giorni fa, il voto di questa domenica è ritenuto particolarmente importante anche per le sorti del cancelliere Friedrich Merz.

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