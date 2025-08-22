The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
In Kosovo è sempre stallo sul capo del nuovo parlamento

Keystone-SDA

In Kosovo nuova fumata nera oggi sull'elezione del presidente del nuovo parlamento scaturito dal voto del 9 febbraio scorso.

(Keystone-ATS) Hekuran Murati, nuovo candidato del partito di governo ‘Vetevendosje’ (Autodeterminazione, sinistra nazionalista) non ha infatti ottenuto il quorum minimo di 61 voti per l’elezione. A suo favore hanno votato infatti 57 deputati, 52 sono stati i contrari, mentre in sei si sono astenuti.

Un nuovo tentativo è fissato per il 24 agosto. Due giorni fa, nella prima tornata di nuove votazioni dopo una pausa seguita a 54 tentativi andati a vuoto fra il 15 aprile e il 26 luglio, erano state bocciate altre due candidate del partito di governo – Albulena Haxhiu e Donika Gervalla.

La Corte costituzionale, per questa seconda tornata di votazioni, ha imposto un termine massimo di 30 giorni per eleggere lo speaker del nuovo parlamento, senza tuttavia indicare quali sarebbero le eventuali conseguenze di un ulteriore prolungazo stallo entro tale termine.

