Incendio Crans-Montana: titolare del bar in detenzione preventiva

È stato posto in detenzione preventiva Jacques Moretti, il proprietario del Constellation, il bar in cui si è verificato il devastante incendio di Capodanno a Crans-Montana, che ha provocato 40 morti e 116 feriti.

(Keystone-ATS) La procuratrice generale vallesana Beatrice Pilloud ha disposto questa misura nei suoi confronti per “potenziale rischio di fuga”.

L’uomo, al termine dell’interrogatorio odierno, è uscito dal palazzo di giustizia di Sion a bordo di un furgone della polizia cantonale. La moglie Jessica, che resta libera, è invece uscita dagli uffici della procura accompagnata dai suoi avvocati.