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Incidente sull’A1, un morto e sei feriti

Keystone-SDA

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina presto sull'autostrada A1, nei pressi di Gunzgen (SO). Il bilancio è di un morto e di sei feriti.

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(Keystone-ATS) Nell’impatto sono rimasti coinvolti quattro veicoli, ha indicato il portavoce della polizia solettese Thomas Salzmann a Keystone-ATS.

L’incidente, le cui cause non sono ancora note, è avvenuto poco prima delle 5.00 non lontano dall’area di servizio Gunzgen Nord, in direzione di Berna, ha precisato Salzman. Nello scontro tra i quattro mezzi è rimasto ucciso un 50enne, che era alla guida di un furgone.

Per permettere l’atterraggio dell’elicottero di soccorso, l’autostrada è stata temporaneamente chiusa al traffico nei due sensi tra Rothrist (AG) e la diramazione di Härkingen (SO). Oltre all’elicottero sono intervenute numerose pattuglie di polizia, diverse ambulanze, i pompieri di Zofingen (AG), personale dell’ente gestore delle strade nazionali della Svizzera nord-occidentale e diverse società di soccorso stradale.

In seguito, secondo il Touring Club Svizzero (TCS), è stata riaperta una delle tre corsie per senso di marcia. La situazione ha causato forti disagi alla circolazione, con ritardi fino a un’ora per i pendolari. Attualmente il traffico è tornato alla normalità.

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