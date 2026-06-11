India: attacco Usa a nave al largo Oman, morti tre marinai indiani
Il ministro dei Trasporti marittimi indiano Sarbananda Sonowal "ha dichiarato che sono morti i tre marittimi indiani dichiarati dispersi ieri dopo un attacco delle forze Usa" su una nave commerciale al largo dell'Oman. Lo riportano India Today e altri media indiani.
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