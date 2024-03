India: operato d’urgenza lo yogi Sadhguru, sta bene

(Keystone-ATS) Ricovero in una clinica privata a Delhi e intervento d’urgenza al cervello per Jaggi Vasudev, noto in tutto il mondo come Sadhguru, il mistico e yogi indiano che ha creato la Isha Foundation, e ha pubblicato vari best seller per il New York Times.

La figlia Radhe Jaggi informa su X che Sadhguru, sta bene, e presenta parametri nella norma. Lo stesso leader spirituale ha postato sul suo account Instagram un video dal letto dell’ospedale.

“I neurochirurghi mi hanno aperto il cranio, cercando di trovare qualcosa, ma non hanno trovato nulla: vuoto assoluto. A quel punto hanno lasciato perdere e mi hanno ricucito. Eccomi qui a Delhi, con la testa incerottata, ma il cervello intatto” dice in tono scherzoso.

Sadhguru guida meditazioni per migliaia di persone; nel tour europeo dello scorso autunno ha fatto tappa anche in Italia, dove i biglietti sono andati esauriti in poche ore, a dispetto del costo, vicino ai mille euro.