India e Canada siglano accordo per forniture di uranio

Keystone-SDA

Il premier indiano Narendra Modi ha annunciato che India e Canada hanno firmato un accordo per le forniture di uranio: lo riporta l'agenzia PTI.

(Keystone-ATS) “Nel settore dell’energia nucleare civile, abbiamo raggiunto un accordo storico per la fornitura di uranio a lungo termine. Lavoreremo insieme anche su piccoli reattori modulari e reattori avanzati”, ha affermato Modi secondo l’agenzia di stampa indiana.

Stando alla BBC, il premier canadese Mark Carney ha dichiarato che l’azienda canadese Cameco ha firmato un accordo a lungo termine per la fornitura di uranio all’India.

Carney e Modi si sono incontrati oggi a Nuova Delhi.