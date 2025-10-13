The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Indonesia: per la prima volta presidente in Israele, media

Keystone-SDA

Secondo i media israeliani, per la prima volta il presidente dell'Indonesia, il più grande paese musulmano del mondo, Prabowo Subianto, arriverà in visita in Israele domani per normalizzare le relazioni con Gerusalemme.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Tra i due paesi al momento non ci sono relazioni diplomatiche. Il sito di informazioni con sede in Israele Ynet riferisce che Subianto incontrerà il premier israeliano Benyamin Netanyahu dopodomani.

La visita è stata organizzata segretamente attraverso la mediazione degli Stati Uniti.

Nel suo discorso all’Onu il mese scorso, Subianto ha chiesto di “garantire la sicurezza di Israele come condizione per una vera pace”.

