Intesa Francia-Germania su automotive e “made in Europe”

Keystone-SDA

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Francia e Germania annunciano l'accordo sul futuro dell'automotive e sui criteri per il "made in Europe".

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(Keystone-ATS) L’intesa è stata ufficializzata con una dichiarazione congiunta dopo il bilaterale di questa mattina a margine del Vertice Ue tra Emmanuel Macron e Friedrich Merz.

“La nostra ambizione condivisa è chiara: realizzare con successo la trasformazione della nostra industria automobilistica, mantenendo al contempo i nostri obiettivi climatici e assicurando che le auto di domani siano prodotte in Europa – si legge nella dichiarazione -. La rotta rimane invariata: ridurre significativamente le emissioni di CO2 rafforzando al contempo la capacità dell’Europa di sviluppare e produrre la prossima generazione di veicoli elettrici. È questa la “preferenza europea” nella pratica: garantire che la transizione verso una mobilità pulita vada di pari passo con investimenti, innovazione e produzione in Francia, in Germania e in tutta Europa”.

“A tal fine, Francia e Germania propongono un pacchetto complessivo di misure che coniuga un’ambiziosa traiettoria europea di decarbonizzazione con la flessibilità normativa necessaria per tenere conto delle diverse realtà di mercato e delle condizioni tecnologiche. Tale pacchetto prevede inoltre incentivi concreti a favore degli investimenti, della ricerca e sviluppo, della produzione in Europa e di catene di approvvigionamento resilienti”, scrivono le parti.

Per Berlino e Parigi “questo approccio equilibrato consentirà all’Unione europea di perseguire i propri obiettivi climatici rafforzando al contempo la sovranità tecnologica, la base industriale e la competitività internazionale della sua industria automobilistica”. Ora le parti intendono “far leva su questo slancio e lavorare rapidamente con i partner europei per giungere a un accordo”.

“Il nostro obiettivo è chiaro: un’industria automobilistica europea competitiva, innovativa e decarbonizzata, che produca in Europa e crei i posti di lavoro di domani”, concludono.

Il futuro del settore automobilistico

“Con la Germania abbiamo raggiunto un accordo per garantire il futuro del settore automobilistico europeo. Siamo animati da una chiara ambizione: trasformare con successo la nostra industria automobilistica, mantenendo al contempo i nostri obiettivi climatici e la nostra produzione in Europa”, ha scritto su X il presidente francese dopo aver confermato l’intesa con Berlino.

“Il nostro percorso rimane immutato: ridurre drasticamente le emissioni di CO2 e produrre i veicoli elettrici del futuro in Francia e in Europa. Questo è il significato della preferenza europea”, ha aggiunto, sottolineando di augurarsi “che questa dinamica franco-tedesca possa portare rapidamente a un accordo con i nostri partner, a beneficio dei nostri posti di lavoro e della nostra industria. L’Europa deve essere un continente che innova, investe e produce, proteggendo al contempo il clima e salvaguardando i nostri posti di lavoro: questo è lo scopo del nostro impegno”, ha concluso Macron.

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