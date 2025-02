Inviato Trump, ‘discuteremo piano Ucraina a Monaco’

Keystone-SDA

Keith Kellogg, l'inviato del presidente americano Donald Trump, ha detto che discuterà con gli alleati le sue proposte per mettere fine al conflitto in Ucraina in occasione della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, in programma dal 14 al 16 febbraio.

(Keystone-ATS) “Sono contento di annunciare la mia partecipazione alla conferenza come inviato del presidente per la Russia e l’Ucraina, e attendo di discutere l’obiettivo di Donald Trump di mettere fine alla sanguinosa e dispendiosa guerra in Ucraina”, ha scritto Kellogg sul suo profilo X. “Incontrerò gli alleati che sono pronti a lavorare con noi”, ha aggiunto.