Iran: Pezeshkian sarà il nuovo presidente

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Il deputato riformista ed ex ministro della Sanità iraniano Massoud Pezeshkian ha vinto il ballottaggio delle 14esime elezioni presidenziali e diventerà il nono leader della Repubblica islamica, hanno riferito oggi i media statali locali.

Il quartier generale delle elezioni statali iraniane rende noto che Pezeshkian ha ottenuto 16’384’403 voti contro i 13’538’179 del suo rivale ultraconservatore Saeed Jalili, espressi in un totale di circa 58’000 seggi in Iran e 314 seggi in oltre 100 paesi stranieri.

Al ballottaggio presidenziale hanno partecipato circa 30’530’157 (49,8%) dei 61’452’321 elettori aventi diritto, aggiungo le autorità iraniane.