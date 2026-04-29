Iran minaccia azioni militari senza precedenti contro blocco Usa
Secondo quanto riportato dal canale televisivo statale Press TV, ripreso da Sky News, l'Iran potrebbe presto intraprendere "azioni militari concrete e senza precedenti" in risposta al blocco navale statunitense dei porti iraniani.
(Keystone-ATS) Citando una “fonte di sicurezza di alto livello”, l’emittente afferma che la mancata azione dell’Iran contro il blocco è stata un tentativo di “dare una possibilità alla diplomazia”. Tuttavia, gli Usa “dovrebbero presto aspettarsi un diverso tipo di risposta al blocco navale in corso” se le condizioni dell’Iran venissero respinte.