Israele chiude il valico tra Giordania e Cisgiordania

Keystone-SDA

Israele ha annunciato che chiuderà, a partire da domani e "fino a nuovo avviso", il principale valico di frontiera tra la Cisgiordania e la Giordania, attraverso il quale confluiscono anche aiuti a Gaza.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) L’Autorità aeroportuale israeliana, citata dalla stampa israeliana, afferma che il punto di ingresso e di uscita del valico di Allenby, sarà chiuso a seguito di una direttiva del potere politico.

Nazmi Muhanna, capo dell’Autorità palestinese per i valichi e le frontiere, ha dichiarato all’agenzia di stampa Wafa di essere stato informato da Israele che il valico sarà chiuso da domani mattina fino a nuovo avviso.

Army Radio, citata dal Times of Israel, riferisce che i funzionari della sicurezza hanno ricevuto istruzioni per chiudere il valico dal primo ministro Benjamin Netanyahu in persona. L’emittente afferma di aver chiesto all’ufficio del premier se la decisione di chiudere il valico di frontiera fosse collegata all’ondata di riconoscimenti internazionali di uno Stato palestinese, ma di non aver ricevuto risposta.

Il confine era stato riaperto dopo la chiusura in seguito al mortale attacco terroristico della scorsa settimana, ma è stato nuovamente chiuso a causa del Capodanno ebraico. La riapertura era prevista al termine della festività. Pur essendo stato riaperto ai passeggeri, il valico è rimasto chiuso alle spedizioni di aiuti umanitari in rotta verso la Striscia di Gaza fino al completamento dell’indagine sull’attacco di Allenby di giovedì scorso, in cui un autista di un camion di aiuti umanitari ha ucciso due militari israeliani, e all’aggiornamento delle procedure di ispezione per gli autisti giordani.

