Italia: Dario Argento ricoverato a Ischia per crisi respiratoria

Keystone-SDA

Il regista italiano Dario Argento è stato ricoverato stamane in ospedale a Ischia per una crisi respiratoria causata da una malattia di cui soffrirebbe da tempo. La notizia è stata confermata da dirigenti del nosocomio.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’85enne cineasta si trova in questi giorni in vacanza sull’isola ed avrebbe accusato un malore nelle ultime ore; il peggioramento delle sue condizioni di salute lo ha quindi indotto a rivolgersi al pronto soccorso dell’ospedale isolano dove si trova attualmente per accertamenti approfonditi.

Le sue condizioni di salute non sono gravi anche se, terminato l’esame strumentale, si valuterà l’opportunità di un trasferimento in uno dei reparti della struttura ospedaliera isolana.

