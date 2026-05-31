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Kallas domani in Pakistan, incontri con i vertici di Islamabad

Keystone-SDA

Domani giugno l'Alta Rappresentante Ue Kaja Kallas si recherà a Islamabad, in Pakistan, per una visita bilaterale e per l'ottavo Dialogo strategico Ue-Pakistan.

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(Keystone-ATS) Kallas incontrerà il presidente Asif Ali Zardari, il primo ministro Mian Muhammad Shehbaz Sharif e il capo delle forze armate, il feldmaresciallo Asim Munir.

L’ottavo dialogo strategico Ue-Pakistan sarà copresieduto da Kallas e dal vice primo ministro e ministro degli Affari esteri del Pakistan Mohammad Ishaq Dar. L’incontro avviene mentre sono in corso i negoziati tra Usa e Iran, con la mediazione di Islamabad.

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