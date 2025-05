Karin Keller-Sutter incontra il presidente Mattarella

La presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter ha incontrato oggi a Roma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Fra le altre cose, si è discusso di politiche europee e sicurezza.

(Keystone-ATS) Entrambi – si legge in un comunicato odierno del Dipartimento federale delle finanze (DFF) – hanno evidenziato le strette e variegate relazioni tra Svizzera e Italia. Durante l’incontro, si è parlato di un ulteriore approfondimento dei rapporti bilaterali, in particolare nell’energia e nelle infrastrutture.

Parlando della politica europea, sono stati evocati i negoziati tra la Svizzera e l’Unione europea (Ue) ed è stata sottolineata l’importanza di relazioni stabili tra Berna e Bruxelles.

Sia Keller-Sutter che Mattarella hanno ribadito l’importanza di un ordinamento internazionale basato sul diritto internazionale e di un commercio mondiale aperto e basato su regole. In particolare, si è parlato di una pace giusta e duratura per l’Ucraina, della situazione in Medio Oriente e della presidenza svizzera dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), prevista per il 2026.

La responsabile del DFF ha poi incontrato anche il presidente dell’Autorità italiana per la vigilanza dei mercati finanziari (Consob), Paolo Savona. In tale contesto si è parlato di un rafforzamento o della collaborazione finanziaria bilaterale.