L’attentatore di Sydney si risveglia dal coma

L'attentatore di Bondi Beach, Naveed Akram, si è risvegliato dal coma. Lo ha confermato la polizia citata dal Sydney Morning Herald.

(Keystone-ATS) Il 24enne è stato ricoverato in ospedale in condizioni critiche domenica sera dopo essere stato colpito dalla polizia. Suo padre, il cinquantenne Said Akram, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco da un detective della polizia intervenuto durante l’attacco, in cui i due hanno ucciso 15 persone.

La polizia aveva precedentemente affermato che Naveed sarebbe stato incriminato una volta ripreso conoscenza. Non è chiaro in quali condizioni si trovi o quando potrebbe essere incriminato.

