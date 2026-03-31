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La benzina in Usa oltre 4 dollari al gallone, prima volte in 4 anni

Keystone-SDA

I prezzi della benzina negli Usa sono schizzati oltre i 4 dollari al gallone per la prima volta in quasi 4 anni, scontando lo shock dell'offerta petrolifera, innescato dalla guerra in Medio Oriente, facendo lievitare i costi per le famiglie americane.

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(Keystone-ATS) I prezzi alla pompa hanno raggiunto la media nazionale di 4,018 dollari, ai massimi da agosto del 2022, quando la Russia attaccò l’Ucraina scuotendo i mercati energetici, secondo le rilevazioni dell’American Automobile Association (Aaa).

I prezzi sono cresciuti di oltre il 30% da quando Usa e Israele hanno attaccato l’Iran a fine febbraio. Un gallone corrisponde a 3,785 litri.

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