La Corea del Nord equipaggia la Marina con armi nucleari

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha affermato che Pyongyang sta equipaggiando la propria marina militare con armi nucleari, mentre questa settimana supervisionava i test di un cacciatorpediniere presentato come ultramoderno. Lo riferiscono i media statali.

(Keystone-ATS) “L’armamento della marina con armi nucleari sta procedendo in modo soddisfacente”, ha dichiarato Kim citato dall’agenzia ufficiale Kcna, congratulandosi per “un cambiamento radicale nella difesa della nostra sovranità marittima, cosa che non siamo riusciti a realizzare in mezzo secolo”.

Questi test, che comprendono il lancio di un missile da crociera mare-terra, sono stati effettuati poco dopo il congresso quinquennale del Partito comunista.

