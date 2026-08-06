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La Fifa conferma pieno sostegno a Infantino

Keystone-SDA

Gianni Infantino rimarrà presidente della Fifa dopo aver ricevuto il "pieno sostegno" dei dirigenti di alto livello in una riunione in Marocco, nonostante l'organo di governo del calcio mondiale abbia ammesso che sono stati commessi degli "errori". Lo riporta la Bbc.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Infantino ha convocato i membri del consiglio direttivo presso la sede africana della Fifa a Rabat ieri, in seguito alle crescenti critiche per il suo tentativo, poi fallito, di cedere quote delle competizioni Fifa a investitori privati. L’organizzazione ha rilasciato una dichiarazione di sostegno quattro ore dopo la fine della riunione.

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