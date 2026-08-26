La Mobiliare investe 200 milioni nell’edilizia popolare

Keystone-SDA

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La Mobiliare scende in campo contro la penuria di alloggi a prezzi accessibili.

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(Keystone-ATS) La compagnia assicurativa ha deciso di entrare nel settore dell’edilizia popolare, investendo fino a 200 milioni di franchi di capitale proprio per costruire 1000 appartamenti che saranno affittati a prezzo di costo.

Per molte persone trovare casa a un prezzo contenuto è una sfida sempre più complessa, constata la società in un comunicato odierno. A essere particolarmente toccati sono famiglie, giovani e persone anziane. L’azienda intende quindi “contribuire in modo duraturo” a contrastare il problema. Concretamente le abitazioni saranno date in locazione secondo il modello della pigione commisurata ai costi: l’affitto coprirà quindi i costi effettivi di costruzione, finanziamento e manutenzione, senza alcuna finalità di profitto.

“In quanto cooperativa abbiamo a cuore la comunità e la capacità della Svizzera di affrontare il futuro”, afferma il presidente del consiglio di amministrazione Stefan Mäder, citato nella nota. “Questo significa anche offrire alle persone la possibilità di vivere in alloggi a prezzi ragionevoli. Garantire a lungo termine appartamenti a prezzi accessibili e un valore aggiunto sociale entra così a far parte del nostro impegno e delle nostre priorità”.

Per realizzare i suoi obiettivi La Mobiliare ha costituito Dedicasa, una società anonima che persegue uno scopo di pubblica utilità. L’attuazione operativa farà leva sulle competenze immobiliari già presenti nel gruppo: sarà infatti la società Mobiliare Svizzera Asset Management a prendere in carico, su mandato di Dedicasa, lo sviluppo e la gestione degli alloggi.

L’attuazione dell’idea avverrà gradualmente: la ricerca e l’esame di progetti adeguati sono già stati avviati. La Mobiliare sostiene di perseguire un approccio a lungo termine: l’obiettivo è contribuire durevolmente a garantire la disponibilità di alloggi a prezzi accessibili nella Confederazione. “Si tratta di una sfida che nessuno può risolvere da solo”, commenta Belinda Walther Weger, responsabile affari pubblici e sostenibilità del gruppo, a sua volta citata nel comunicato. “Vogliamo però essere parte della soluzione e fornire il nostro contributo: è dunque naturale per noi impegnarci in questo ambito socialmente rilevante”.

Fondata nel 1826 quale Società svizzera di mutua assicurazione del mobilio contro i danni da incendio, La Mobiliare è rimasta una cooperativa come alle sue origini. È la più vecchia compagnia assicurativa elvetica e come tale rischiò il tracollo a causa del famoso incendio di Glarona del 1861, evento decisivo per tutto il settore. Oggi la società festeggia il bicentenario all’insegna del motto “Insieme è meglio” e ha 2,4 milioni di clienti, con un volume di premi di 5,2 miliardi di franchi. La sede è a Berna e l’organico è di circa 6600 dipendenti.