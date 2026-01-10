La premio Nobel Mohammadi ha subito gravi percosse in cella

Keystone-SDA

La Premio Nobel per la Pace e attivista per i diritti umani, Narges Mohammadi, ha subito "gravi percosse" durante la detenzione in carcere, dopo essere stata arrestata dalle autorità iraniane il 12 dicembre scorso. Lo riferisce la sua Fondazione, citata dalla Cnn.

(Keystone-ATS) Mohammadi è stata “violentemente arrestata” dalle forze di sicurezza e dalla polizia il 12 dicembre, aveva dichiarato la fondazione in quei giorni. Due giorni dopo, la leonessa dell’Iran ha riferito di essere stata “sottoposta a maltrattamenti fisici, tra cui violente percosse alla testa e al collo con manganelli, e minacce di ulteriori violenze”, ha affermato la fondazione.

Mohammadi è stata “privata del diritto all’assistenza legale e ai contatti regolari con la famiglia”, secondo la dichiarazione. Nella sua unica telefonata da quando è stata arrestata, ha detto che le autorità stanno cercando di fabbricare un caso contro di lei, “accompagnato da minacce come ‘metteremo tua madre in lutto'”.