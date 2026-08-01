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Ungewöhnliche Schweiz

Was die Schweiz mit den Musketieren gemeinsam hat – oder eben nicht

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

Ich kuratiere die Social-Media-Kanäle von Swissinfo in allen Landessprachen und entwickle sie weiter. Als Social-Media-Managerin und digitale Content-Spezialistin bringe ich aktuelle Nachrichten, Hintergründe und Erklärstücke zu Politik und Kultur in vier verschiedenen Sprachen direkt zur fünften Schweiz.

Ich kümmere mich um den Vertrieb und die Social-Media-Kanäle der englischsprachigen Redaktion und schreibe Nachrichtenartikel in englischer Sprache. Ich habe moderne Sprachen, Englisch und russische Literatur studiert und dann einen MA in internationalem Journalismus in Cardiff abgeschlossen. Danach habe ich einige Jahre für BBC Education in Manchester gearbeitet, bevor ich in die Schweiz zog.

«Einer für alle, alle für einen» ist das inoffizielle Nationalmotto der Schweiz. Bei der Entstehung des Bundesstaates im 19. Jahrhundert wurde der Satz populär und galt fortan als Symbol des Zusammenhalts der Kantone. Er ist also quasi das Leitbild des Föderalismus.

Lesen Sie mehr zum inoffiziellen Motto der Schweiz in unserem Artikel:

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