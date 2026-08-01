Was die Schweiz mit den Musketieren gemeinsam hat – oder eben nicht
«Einer für alle, alle für einen» ist das inoffizielle Nationalmotto der Schweiz. Bei der Entstehung des Bundesstaates im 19. Jahrhundert wurde der Satz populär und galt fortan als Symbol des Zusammenhalts der Kantone. Er ist also quasi das Leitbild des Föderalismus.
Lesen Sie mehr zum inoffiziellen Motto der Schweiz in unserem Artikel:
Mehr
«Einer für alle, alle für einen» – das inoffizielle Motto der Schweiz
Beliebte Artikel
Meistdiskutiert
In Übereinstimmung mit den JTI-Standards
Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch