Was die Schweiz mit den Musketieren gemeinsam hat – oder eben nicht

Teilen

1 Minute

«Einer für alle, alle für einen» ist das inoffizielle Nationalmotto der Schweiz. Bei der Entstehung des Bundesstaates im 19. Jahrhundert wurde der Satz populär und galt fortan als Symbol des Zusammenhalts der Kantone. Er ist also quasi das Leitbild des Föderalismus.

Lesen Sie mehr zum inoffiziellen Motto der Schweiz in unserem Artikel:

Mehr

Mehr Ungewöhnliche Schweiz «Einer für alle, alle für einen» – das inoffizielle Motto der Schweiz Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Der Satz «Unus pro omnibus, omnes pro uno» ist einer der Bestandteile der unsichtbaren Klammern, die das Land seit den Anfängen zusammenhalten. Mehr «Einer für alle, alle für einen» – das inoffizielle Motto der Schweiz

Beliebte Artikel Meistdiskutiert