Quelle sirene che scuotono la tranquillità svizzera … se non si sa che è un test

Una sirena pneumatica del 1984 è sostituita da una nuova attivata elettronicamente a Stallikon (canton Zurigo), nel 2019. keystone

Ogni anno, il primo fine settimana di febbraio, il suono delle 7'200 sirene sparpagliate in tutta la Svizzera riempie l’aria e fa preoccupare coloro che non sanno che si tratta di un test. Ma sapreste cosa fare se il pericolo annunciato fosse reale?

La prima volta che ho sentito il test delle sirene, sono rimasto confuso e poi alquanto preoccupato. Mi sono guardato intorno nell’ufficio – fingendo nonchalance – e solo quando ho visto un collega che guardava l’orologio e annuiva ho capito lentamente cosa stesse succedendo.

Con imbarazzo, mi ero perso i promemoria dei media che ricordavano che tutte le sirene in Svizzera avrebbero suonato alle 13:30. A distanza di 20 anni, trovo ancora i primi secondi di suono piuttosto sconcertanti.

“L’emissione dei segnali d’allarme non richiede l’adozione di misure di comportamento e protezione. Per i disagi arrecati dalla prova delle sirene, contiamo sulla comprensione di tutta la popolazione”, afferma l’Ufficio federale della protezione civile (UFPP)Collegamento esterno in un affascinante e cortese stile svizzero.

Ecco un famoso spot pubblicitario realizzato dall’UFPP per sensibilizzare il pubblico sul test delle sirene (nessuna pecora è stata maltrattata per la realizzazione di questo video).

Quasi ogni Paese nel mondo utilizza sirene localizzate in punti strategici per avvertire la cittadinanza di un pericolo imminente, si tratti di un’invasione, un attacco aereo, un incidente nucleare o una minaccia naturale (tsunami, eruzioni vulcaniche, tornado, terremoti, …). Le 5’000 sirene stazionarie e le 2’200 mobili presenti nella Confederazione rappresentano una delle reti di sirene per la protezione della popolazione più capillari al mondo.

“La Svizzera – o parte di essa – può essere colpita da disastri naturali, tecnologici e sociali in qualsiasi momento”, avverte l’UFPP. “Se c’è un pericolo imminente per la popolazione, una sirena suona”.

Nel Paese ci sono due tipi di sirene: l’allarme generale, per una possibile minaccia nei confronti della popolazione, e l’allarme acqua, per chi vive a valle di sbarramenti idrici (dighe). Dal 2018, gli allarmi sono inviati anche agli smartphone su cui è installata l’app Alertswiss, che fornisce anche informazioni in caso di emergenza.

L’app AlertswissCollegamento esterno fornisce informazioni su disastri naturali come inondazioni o incendi boschivi e allerta gli utenti su pericoli come incidenti chimici o in centrali nucleari e potenziali attacchi terroristici. È disponibile gratuitamente per iOSCollegamento esterno e AndroidCollegamento esterno.

Alle 13:30 il primo mercoledì di febbraio viene testato l’allarme generale in tutto il Paese. È un suono ascendente e discendente regolare, della durata di un minuto e ripetuto dopo un intervallo di due. Se necessario, le sirene possono essere testate fino alle 14:00.

Dalle 14:00 alle 16:30 al più tardi viene invece effettuato il teste dell’allerta acqua nelle zone vicino a delle dighe. Si tratta di 12 suoni continui e bassi di 20 secondi e ripetuti dopo un intervallo di 10.

Il 99% delle volte, le sirene funzionano correttamente all’interno del previsto margine di errore, secondo l’UFPP.

La rete d’allarme elvetica è unica poiché copre sia le regioni rurali che quelle urbane. “Non abbiamo solo delle sirene fisse, ma anche delle sirene mobili installate sul tetto di automobili che, in caso di allarme, seguono un percorso specifico in una zona remota per assicurarsi che la gente sia informata”, ha spiegato a swissinfo.ch Dennis Riehl, responsabile della comunicazione presso l’UFPP.

“Le nazioni vicine hanno molte sirene installate, ma nessun altro Paese ha un sistema ampio come quello svizzero”, ha detto.

Installazione di una nuova sirena nel canton Zurigo. keystone

Quando le cose si fanno serie

Quindi cosa succede se le sirene si attivano e non sono le 13:30 del primo mercoledì di febbraio?

Se si tratta di un allarme generale, “consultate l’app o il sito web di Alertswiss per informarvi e ascoltate la radio”, spiega ch.ch, portale d’informazioni della Confederazione.Collegamento esterno

“Le emittenti della Società svizzera di radiotelevisione (SSR) e molte radio private diffondono in caso di catastrofe le istruzioni delle autorità su come comportarsi. Seguite le istruzioni”.

Se si tratta dell’allarme acqua, “lasciate immediatamente la zona di pericolo. Prestate attenzione alle schede informative locali, alle indicazioni delle autorità e informatevi tramite l’app di Alertwsiss”.

Tra i casi in cui le sirene sono state utilizzate per minacce reali possiamo citare il 2007, quando il fiume Aare a Berna si è gonfiato raggiungendo livelli critici. L’allarme è stato attivato e alla popolazione è stato comunicato di proteggere i propri averi e stare lontano dal fiume. Nel 2008 le sirene si sono attivate ad Adliswil, vicino a Zurigo. Accendendo la radio, i residenti hanno scoperto che l’acqua corrente era sta contaminata e doveva essere fatta bollire prima di essere bevuta.

L’UFPP ammette che alcune persone, per esempio chi soffre di sordità, non possono essere informate direttamente. C’è anche gente che, anche se sente le sirene, non riesce ad accedere alle informazioni necessarie perché non parla la lingua. “Per questo è importante che i vicini si informino a vicenda”. (Le autorità raccomandano anche di tenere in casa una radio a transistor e delle batterie di scorta).

Qui il promemoria sul test delle sirene di quest’anno:

Un metodo obsoleto?

Con lo sviluppo tecnologico, le sirene sono ormai obsolete? Non ancora. In novembre, il Governo ha annunciato di voler modernizzareCollegamento esterno il sistema di allarme in caso di catastrofe con allerte inviate tramite la rete cellulare e altri canali digitali. La tecnologia del cell broadcast, ad esempio, permette d’inviare messaggi di circa 500 caratteri a tutti i telefoni cellulari nel raggio di ricezione di un’antenna. Ma l’attuale sistema di sirene resterà com’è.

A cura diSamuel Jaberg/dos

Traduzione: Zeno Zoccatelli