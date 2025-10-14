Lanciata iniziativa popolare per riconoscimento Stato Palestina

Keystone-SDA

Inserire nella Costituzione svizzera l'obbligo per il governo di riconoscere lo Stato palestinese. È quanto intende fare un comitato composto di esponenti della sinistra e del mondo giuridico attraverso una raccolta firme per un'iniziativa popolare, lanciata oggi.

(Keystone-ATS) Perché la popolazione sia chiamata alle urne, dovranno essere raccolte 100’000 firme entro il 14 aprile 2027. Oltre al riconoscimento della Palestina quale stato sovrano e indipendente nella Costituzione, entro tre mesi dal voto andrà trasmessa una dichiarazione corrispondente all’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).

Ad oggi circa 150 nazioni hanno compiuto questo passo, tra cui quattro delle cinque con diritto di veto presso l’ONU: Russia, Gran Bretagna, Cina e Francia. All’appello mancano dunque soltanto gli Stati Uniti.