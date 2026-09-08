Lascia il numero 1 dello Smithsonian dopo gli attacchi di Trump

Keystone-SDA

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Il numero uno dello Smithsonian, Lonnie G. Bunch III, lascia l'incarico che ha ricoperto per sette anni dopo i recenti attacchi di Donald Trump.

3 minuti

(Keystone-ATS) Nell’ambito della crociata contro la cultura woke, la Casa Bianca ha criticato duramente l’istituzione per come presenta la storia americana.

In un’intervista con il New York Times, Bunch ha precisato di non aver ricevuto alcuna pressione a lasciare. “Sono uno che combatte, ma è arrivato il momento” di lasciare. “Devo essere onesto, è stato stressante. E a un certo punto mi sarebbe piaciuto svegliarmi la mattina senza guardare il cellulare”, ha ammesso.

Bunch, primo afroamericano e primo storico a guidare la Smithsonian Institution, lascerà l’incarico entro la fine dell’anno. Il suo addio giunge in un clima di critiche da parte dell’amministrazione di Donald Trump, che ha minacciato di tagliare i fondi accusando l’istituzione di promuovere un'”ideologia radicale”.

Lo Smithsonian, che comprende 21 musei, 20 biblioteche e il National Zoo, è finito più volte nel mirino del tycoon per il modo, ad esempio, di presentare il passato dell’America. La scorsa settimana, il Dipartimento agli Interni ha minacciato di sospendere il sostegno, sostenendo che le strutture dello Smithsonian promuovono un'”ideologia radicale” che indebolisce l'”identità americana condivisa”.

Bunch, che lavora allo Smithsonian da 38 anni, ha dichiarato in un comunicato: “È con sentimenti contrastanti e profonda gratitudine che annuncio il mio pensionamento. Ho trascorso quasi metà della mia vita lavorando per la famiglia Smithsonian e facendone parte; è stato un privilegio enorme. Non esiste un luogo come lo Smithsonian: è stato uno dei grandi amori della mia vita e sono straordinariamente orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato insieme”, ha affermato Bunch, divenuto segretario nel 2019.

Il presidente della Corte Suprema americana John Roberts, che ricopre la carica di Cancelliere dello Smithsonian, ha elogiato Bunch in una dichiarazione. “Dai tempi in cui era un giovane curatore presso il National Air and Space Museum e il National Museum of American History, passando per l’incarico di direttore fondatore del National Museum of African American History and Culture, fino al prestigioso servizio svolto negli ultimi sette anni al vertice dello Smithsonian, il segretario Bunch ha perseguito l’eccellenza nel raccontare la storia della nostra nazione”, ha affermato il Chief Justice.