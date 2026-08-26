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Lavoratori migliori ottengono aumenti doppi rispetto alla media

Keystone-SDA

Gli stipendi dei dipendenti in Svizzera sono sempre più spesso legati alle valutazioni delle prestazioni.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Secondo un sondaggio condotto dalla società di consulenza aziendale WTW quest’anno i lavoratori migliori hanno ricevuto aumenti salariali quasi doppi rispetto ai colleghi con rendimenti nella media.

Concretamente i cosiddetti top performer hanno ottenuto un incremento del 3,9%, a fronte del 2,0% destinato ai dipendenti con prestazioni nella media, mentre i lavoratori con rendimento sotto la media hanno dovuto accontentarsi di un +0,8%. Complessivamente le imprese interpellate hanno attribuito un aumento medio degli stipendi del 2,3%, un dato che dovrebbe salire lievemente al 2,4% nel 2027.

Stando alla pubblicazione “Salary Budget Planning Report” di WTW la differenziazione è ormai una prassi consolidata: il 97% delle aziende elvetiche che applicano aumenti individuali tiene conto delle prestazioni personali. Il rapporto evidenzia anche che le differenze tra i vari livelli gerarchici rimangono contenute: i dirigenti non ricevono automaticamente adeguamenti percentuali più elevati e gli aumenti medi per tutti i gruppi di dipendenti si muovono in un corridoio ristretto, tra il 2,0% per i livelli inferiori e il 2,3% per i vertici aziendali.

Un quadro diverso emerge invece per il settore informatico, dove stando a un rapporto diffuso sempre oggi dall’associazione di categoria SwissICT la crescita salariale si sta drasticamente ridimensionando. Dopo anni di aumenti significativi, il 2026 segna infatti un cambiamento: il salario mediano nel settore è cresciuto di appena lo 0,2%.

La fine del boom post-pandemia e l’impatto dell’intelligenza artificiale stanno cambiando radicalmente il comparto. Dove prima c’era una crescita diffusa, oggi contano soprattutto le competenze e la specializzazione, spiegano gli esperti. Solo i professionisti più qualificati possono ancora sperare in incrementi sostanziali, mentre per la maggior parte dei lavoratori del ramo i ritocchi salariali sono destinati a rimanere estremamente contenuti.

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