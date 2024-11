Le spese sanitarie supereranno i 100 miliardi nel 2025

Keystone-SDA

In Svizzera le spese sanitarie dovrebbero superare i 100 miliardi di franchi nel 2025. Lo afferma il Centro di ricerca congiunturale del Politecnico di Zurigo (KOF), che per quest'anno ha calcolato un aumento di oltre il 4%.

1 minuto

(Keystone-ATS) Le spese per la sanità sono destinate a superare il 12% del prodotto interno lordo (Pil) nel 2024, secondo uno studio realizzato dal KOF per conto di comparis.ch. Nel 2000 il tasso era al 9,1%.

Secondo le previsioni, la spesa sanitaria pro capite ammonterà a circa 11’000 franchi per l’intero 2024. Entro il 2026, questa cifra dovrebbe salire a 11’600 franchi.

Secondo il KOF, sono diversi i fattori che contribuiscono all’aumento della spesa. Da una parte, l’invecchiamento della società fa aumentare le spese per le cure a lungo termine. Dall’altra, anche gli ospedali e gli studi medici fanno aumentare le prestazioni del sistema sanitario. Tutto ciò si riflette nell’aumento dei premi delle assicurazioni malattia, scrive il KOF.

Alla luce dello sviluppo demografico, il KOF non considera necessariamente problematico l’aumento della spesa sanitaria per rapporto al Pil. Il sistema sanitario sta tuttavia affrontando sfide importanti, come i problemi di efficienza, l’uso dell’intelligenza artificiale e la sicurezza della fornitura di farmaci.