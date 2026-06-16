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Lieve maggioranza degli svizzeri favorevole a un accordo con l’UE

Keystone-SDA

Secondo un nuovo sondaggio realizzato dall'istituto Leewas, i sostenitori degli accordi bilaterali III sono leggermente in vantaggio: il 46% delle persone interpellate si dichiara favorevole al nuovo pacchetto di accordi con l'UE, mentre il 40% intende votare contro.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’analisi dettagliata del sondaggio post-elettorale 20 Minuten/Tamedia, pubblicata oggi, mostra che gli over 65 sostengono mediamente il pacchetto di accordi in misura maggiore rispetto alle altre fasce d’età.

Anche chi dispone di un grado di istruzione elevato è più incline ad appoggiare il progetto. Secondo il sondaggio, i favorevoli si concentrano soprattutto nelle aree urbane e a sinistra dello spettro politico. I simpatizzanti dei Verdi liberali (76%), dei Verdi (71%) e del Partito socialista (70%) si mostrano particolarmente favorevoli.

Sul fronte opposto, le persone che hanno conseguito solo la scuola obbligatoria sono in maggioranza contrarie. Il rifiuto al nuovo accordo con l’UE prevale inoltre nelle regioni rurali, con il 43% e tra i simpatizzanti dell’UDC, con il 79%.

La popolazione rimane invece divisa sulla questione della doppia maggioranza, ossia se essa debba essere richiesta o meno.

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