Lindt: cioccolato di Dubai arriva in Svizzera

Keystone-SDA

Il cosiddetto cioccolato di Dubai di Lindt, preso d'assalto in Germania, arriva anche in Svizzera. Il prodotto, in edizione limitata, sarà disponibile da sabato prossimo, indica l'azienda in una nota odierna.

1 minuto

(Keystone-ATS) Le vendite di questo speciale cioccolato hanno scatenato una vera e propria corsa ai negozi in Germania. La gente ha letteralmente fatto la fila per ore per avere una delle ambite tavolette, poi riproposte su eBay con prezzi astronomici fino a 350 euro.

Un’edizione limitata di 500 pezzi sarà in vendita fra due giorni nello shop del Museo Lindt di Kilchberg (ZH), comunica il produttore, che sul proprio sito web ha addirittura fatto partire un countdown. Secondo Lindt, il prezzo al dettaglio per tavoletta sarà di 14,95 franchi, mentre in Germania era di 14,99 euro.

Il cioccolato di Dubai, caratterizzato da una farcitura di pistacchio, si basa su una creazione sviluppata per la prima volta nel 2021 dall’artista specializzata Sarah Hamouda. Il prodotto è diventato virale in particolare grazie alla promozione da parte di influencer.