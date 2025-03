Lufthansa condannata per pubblicità ingannevole sull’ambiente

Keystone-SDA

Una sentenza del tribunale di Colonia, in Germania, impone a Lufthansa di rivedere la propria pubblicità e, in particolare, di non utilizzare determinate dichiarazioni sulla compensazione o sulla riduzione delle emissioni di CO2.

(Keystone-ATS) Secondo il tribunale, Lufthansa ha violato il divieto di pubblicità ingannevole previsto dalla legge. La Deutsche Umwelthilfe (Duh), che ha promosso la causa, parla di una “importante vittoria contro la pubblicità ingannevole” di Lufthansa. Il tribunale ha accolto la tesi della Duh secondo cui la promessa di riduzione delle emissioni da parte dell’azienda era insostenibile.

“Il tribunale conferma le nostre critiche e affronta il modo in cui una delle più grandi compagnie aeree del mondo inganna sistematicamente i propri clienti e finge che i viaggi aerei siano climaticamente neutri in cambio di costi aggiuntivi”, ha affermato il direttore generale della Duh, Juergen Resch.

Sempre secondo la Duh “l’annuncio ‘compensa il tuo volo’ suggerisce che è possibile volare almeno in modo neutrale in termini di CO2, se non addirittura climaticamente neutrale. Anche in questo caso non è ancora chiaro cosa debba essere risarcito e in quale misura”. Lufthansa sta valutando di ricorrere in appello.