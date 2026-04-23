Lufthansa e Swiss lanciano Economy Basic, bagaglio a mano piccolo

Keystone-SDA

Le compagnie del gruppo Lufthansa - tra cui Swiss - lanciano una nuova offerta tariffaria: la Economy Basic. Il nuovo biglietto, valido sulle tratte europee, consente di portare esclusivamente un bagaglio a mano piccolo.

1 minuto

(Keystone-ATS) Si tratta di un’opzione pensata per chi viaggia solo con un oggetto personale, come una borsa per computer o un piccolo zaino, di dimensioni massime 40x30x15 centimetri, spiega il gruppo in un comunicato odierno. Resta peraltro immutata la tariffa Economy Light, con bagaglio a mano standard a bordo di misura 55x40x23.

“Si tratta di un ampliamento della nostra offerta: chi desidera volare senza bagaglio a mano e approfittare di una tariffa adeguata, in futuro avrà questa possibilità anche con noi”, ha spiegato all’agenzia Awp un portavoce di Swiss. “Per tutte le altre tariffe esistenti, almeno un bagaglio a mano rimane incluso come prima”.

Complessivamente i viaggiatori potranno scegliere tra quattro diverse opzioni tariffarie in Economy Class e tre in Business Class. La nuova Economy Basic, che sarà disponibile dal 28 aprile per viaggi a partire dal 19 maggio, vale esclusivamente per i voli europei e non va confusa con l’omonima tariffa a lungo raggio, che prevede condizioni diverse.