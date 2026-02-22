Lupo attraversa a nuoto Lago dei Quattro Cantoni

Keystone-SDA

Un lupo dotato di trasmettitore GPS ha attraversato a nuoto il Lago dei Quattro Cantoni durante i suoi lunghi spostamenti attraverso la Svizzera. Lo riferisce la Fondazione Kora, che segue i movimenti del canide.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il lupo identificato come M637 era stato dotato di un radiocollare GPS alla fine di ottobre 2025. Da allora, secondo la Fondazione Kora, che si occupa della conservazione dei grandi predatori, ha percorso diverse centinaia di chilometri, spostandosi dal Giura vodese attraverso mezza Svizzera fino all’Emmental e al canton Zugo, per poi tornare indietro.

Come dimostrano i datri del suo ricevitore, mercoledì il lupo ha attraversato a nuoto il Lago dei Quattro Cantoni invece di aggirarlo. Si è trattato di un percorso di circa 1,5 chilometri con una temperatura dell’acqua di 5 gradi, scrive Kora.

Secondo il rapporto, l’osservazione di un lupo che nuota è un caso unico in Svizzera. Ciò dimostra quanto sia preziosa la raccolta di dati sui movimenti. Il collare con il trasmettitore ha una funzione di drop-off che lo stacca dal lupo dopo un tempo preprogrammato.