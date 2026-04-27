Macron, ‘parlerò nelle prossime ore con Iran di stretto di Hormuz’

Keystone-SDA

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha annunciato oggi che contatterà le autorità iraniane per "affrontare il problema" dell'aumento dei prezzi del carburante "alla radice" e provare a ottenere la riapertura dello Stretto di Hormuz.

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(Keystone-ATS) “La causa del problema – ha detto il presidente parlando nel corso di una visita ad Andorra – è che oggi c’è questo blocco e lo stretto di Hormuz è chiuso. Quindi, bisogna affrontare il problema alla radice, consentire alle cose di rimettersi in moto”.

Macron ha anticipato che parlerà “con le autorità iraniane” fin dalla conclusione della visita ad Andorra, sperando di “convincere” le parti in causa “nelle prossime ore”. “È importante poter riaprire da una parte e dall’altra il traffico per consentire al gas, al petrolio, ai fertilizzanti, alle merci di poter passare lo stretto”, perché il blocco “ha impatto sull’economia mondiale”, ha aggiunto.

Quanto alla guerra in Medio Oriente e alle conseguenze sul prezzo dei carburanti in Francia, il presidente ha dichiarato che il governo sta facendo “il massimo”, ed ha garantito che lo stato è “al fianco” dei francesi che subiscono prezzi che “pesano”.