The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Macron riconosce Stato Palestina ‘nel nome della pace’

Keystone-SDA

"La Francia dichiara di riconoscere lo Stato di Palestina nell'interesse della pace". Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron al vertice che ospita con l'Arabia Saudita all'Onu ricevendo un applauso scrosciante dalla sala.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) “Questo riconosce che i palestinesi non sono gente di troppo sulla Terra”, ha aggiunto.

“È arrivato il tempo di fermare la guerra, il massacro, è arrivato il tempo della pace” a Gaza e in Medio Oriente, ha detto Emmanuel Macron aprendo la conferenza di alto livello all’Onu per la soluzione dei due stati e sottolineando l'”urgenza” di una soluzione.

“Niente giustifica la guerra in corso a Gaza. Niente. “Al contrario, tutto ci obbliga a porvi fine definitivamente, visto che non l’abbiamo fatto prima. Dobbiamo farlo per salvare vite umane”.

Macron ha affermato di volere il rispetto della promessa della Carta delle Nazioni Unite di “due Stati che vivono fianco a fianco in pace e sicurezza”. Ma Israele sta espandendo la sua operazione militare a Gaza, ha proseguito, con centinaia di migliaia di persone sfollate, ferite, affamate, traumatizzate, le loro vite distrutte, nonostante Hamas sia stata significativamente indebolita.

“Non cesseremo lotta a antisemitismo”

“Non interromperemo mai la lotta esistenziale contro l’antisemitismo”, ha inoltre precisato il presidente francese, che ha esordito il suo discorso denunciando l’attacco del 7 ottobre e chiedendo che i 48 ostaggi ancora nelle mani di Hamas siano rilasciati. “Non dimenticheremo mai il 7 ottobre”, ha detto Macron

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR