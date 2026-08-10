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Madrid sospende tutti i congedi per i militari a Ceuta

Keystone-SDA

Il Ministero della difesa spagnolo ha ordinato la revoca di tutti i congedi per il personale militare dispiegato a Ceuta. Lo rivela l'emittente SER spiegando di aver avuto accesso a una comunicazione inviata ai responsabili delle unità dispiegate nell'exclave.

Questo contenuto è stato pubblicato al
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(Keystone-ATS) La decisione è dettata dalla necessità di “intensificare le attività delle unità dispiegate” alla luce della “crisi migratoria di Ceuta”, viene sottolineato.

Secondo quanto riportato, il Comando generale di Ceuta ha ordinato a tutto il personale di rimanere a disposizione dopo le notizie dei giorni scorsi secondo cui l’intelligence spagnola segue con la “massima attenzione” nuovi appelli sui social a ripetere la traversata dal Marocco verso la Spagna.

La decisione, riporta stamani l’emittente, è stata comunicata ieri nel tardo pomeriggio con un documento con oggetto “Revoca dei congedi”. Firmata dal capo del Comando generale di Ceuta, prevede la revoca di tutti i congedi per i militari dispiegati a Ceuta, salvo “casi eccezionali, debitamente motivati”.

“Annullati i congedi del personale dal 13 agosto 2026 fino a nuovo avviso”, si legge nelle disposizioni secondo quanto confermato ad ABC dopo le rivelazioni dell’emittente SER.

Il presidente dell’Associazione Spagnola dei Militari e dei Marinai (ATME), Marco Antonio Gómez, ha spiegato che questo ordine implica il rientro di tutto il personale che si trovava in vacanza in Spagna continentale o all’estero, mentre i “casi eccezionali” restano a discrezione del comandante dell’unità.

L’ATME collega questo ordine alla “grave situazione” nella città autonoma a seguito dell’afflusso di massa, la scorsa settimana, di oltre 72’000 persone provenienti dall’Africa e in previsione di un altro possibile afflusso di massa sabato prossimo, 15 agosto, per il quale sono stati rilevati appelli sui social media.

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