Democrazia diretta in Svizzera
Maltempo in Spagna, allagamenti a Ibiza

Keystone-SDA

L'ondata di maltempo che ha investito nelle ultime ore la Spagna orientale si è fatta sentire in particolare a Ibiza (Baleari).

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Sull’isola, riferiscono i servizi d’emergenza e media locali, sono state almeno 40 le richieste di intervento per allagamenti di strade, parti basse di alcune case, negozi e garage o la caduta di elementi urbani o di alberi.

In mattinata, la situazione di emergenza è poi progressivamente rientrata, anche se restano attive allerte per precipitazioni improvvise sia per Ibiza sia in altri punti delle Baleari

L’allerta maltempo e alcune situazioni di forti disagi hanno contraddistinto le ultime ore anche nella Comunità Valenciana e la regione di Murcia. Nella prima, per precauzione, oggi le scuole di diversi comuni e alcune università sono rimaste chiuse, dopo che nel pomeriggio di ieri si sono vissuti momenti complicati per trombe d’acqua nelle località Cullera e Sueca, con alcune strade trasformatesi per alcuni minuti in veri e propri “fiumi”: situazioni che hanno ricordato a molti il tragico episodio dell’alluvione di fine ottobre 2024, in cui morirono 229 persone in zone prossime a Valencia, anche se in questo caso, al momento, non sono stati riportati danni personali.

Ieri giornata di disagi anche a Molina de Segura (Murcia): come riferisce Rtve, sono stati necessari interventi per assistere persone rimaste bloccate nelle loro auto per un improvviso temporale.

