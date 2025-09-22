The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Manhattan blindata per l’Assemblea Generale dell’Onu

Keystone-SDA

Inferno sicurezza a Manhattan in occasione dell'Assemblea Generale dell'Onu che già da oggi porta a New York quasi 150 tra capi di stati e di governo, ministri degli esteri e i relativi entourage.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Numerosi isolati di Midtown sono stati blindati da decine di migliaia di agenti della polizia di New York mentre dall’alto vigilano elicotteri e un esercito di droni in una operazione di “situational awareness”, per capire cioè in tempo reale cosa succede nella città soprattutto attorno al quartier generale delle Nazioni Unite.

“È una delle più vaste e complesse operazioni mai dispiegate nella storia”, ha detto la capo della polizia Jessica Tish facendo osservare che quest’anno il livello di allerta è particolarmente alto per la coincidenza dell’Assemblea Generale, che offre l’opportunità, fuori dai cancelli del Palazzo di Vetro di organizzare proteste pro-Pal, con le feste ebraiche di Rosh Hashanah e le tensioni negli Usa seguite all’assassinio dell’attivista conservatore Charlie Kirk.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR