Manifestanti pro-Gaza, democratici non hanno nulla da celebrare

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Kamala Harris, Antony Blinken e i democratici “non hanno nulla da celebrare” alla convention “dopo più di 300 giorni di genocidio” a Gaza.

È il grido che si alza dal palco dei manifestazione pro-Gaza in corso a Chicago, a pochi passi dallo United Center che ospita la convention democratica.

“Vergogna” per gli Stati Uniti, attaccano puntando il dito contro l’America per il sostegno a Israele. L’amministrazione ha le “mani sporche di sangue. Mentre i palestinesi cercano di sopravvivere a Gaza, i democratici sono venuti in città per festeggiare”, criticano. “Alla convention oggi lo speaker principale è ‘Genocide Joe’, colui che ha autorizzato l’azione di Israele. I politici ci dicono che la Palestina non deve essere un nostro problema, ma lo è. Metteremo fine al sionismo”, aggiungono.