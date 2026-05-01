Maradona soffriva di disturbo bipolare, lo rivela lo psicologo

Keystone-SDA

Diego Maradona soffriva di disturbo bipolare e disturbo narcisistico di personalità. Lo ha rivelato Carlos Diaz, psicologo e membro dell'équipe medica sotto processo per potenziale negligenza nella cura della stella del calcio, secondo quanto riportato da AFP.

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(Keystone-ATS) Diaz, specialista in dipendenze, ha testimoniato per la prima volta presso il tribunale di San Isidro, Buenos Aires, dove sette specialisti (un medico, uno psichiatra, uno psicologo e degli infermieri) sono sotto processo da due settimane per la loro possibile responsabilità nella morte dell’icona del calcio argentino, avvenuta nel 2020.

“Nel caso di Maradona, oltre alla dipendenza da alcol e psicofarmaci, abbiamo dovuto curare il disturbo bipolare e il disturbo narcisistico di personalità”, ha affermato Diaz, che ha dichiarato di aver aiutato Maradona a raggiungere la sobrietà nell’ultimo mese della sua vita.

Questa è la prima volta che uno specialista menziona pubblicamente una diagnosi di disturbo mentale in Maradona. “Mi è stato detto che il suo abuso di sostanze era strettamente legato ai suoi successi sportivi e che, di fronte alla frustrazione, non sapeva come affrontarla”, ha proseguito Diaz. “Voleva disintossicarsi”, ha aggiunto.