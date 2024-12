Media, ‘lo schianto dell’aereo azero per un missile russo’

Keystone-SDA

Sarebbe stato un missile terra-aria russo a causare ieri lo schianto dell'aereo della Azerbaijan Airlines nei pressi di Aktau, in Kazakistan.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo riferisce in esclusiva Euronews, citando fonti del governo azero. Per ora non ci sono altre conferme.