Mille persone a manifestazione Berna a un anno da disordini

Mille persone a manifestazione Berna a un anno da disordini Keystone-SDA

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Circa un migliaio di persone hanno partecipato oggi a Berna a una manifestazione non autorizzata contro il capitalismo e l'imperialismo. La polizia è intervenuta con un imponente dispiegamento di forze e ha impedito lo svolgimento di un corteo nel centro della città.

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(Keystone-ATS) Gli organizzatori, di cui non si conosce l’identità, avevano indetto una manifestazione in occasione del primo anniversario della manifestazione a Gaza degenerata in scontri. Nell’ottobre 2025, durante un’esplosione di violenza durata ore nel centro della città, erano rimasti feriti sia agenti di polizia che manifestanti e passanti. Si erano inoltre verificati ingenti danni materiali.

Questa volta gli organizzatori avevano annunciato di voler evitare una “manifestazione conflittuale”. A tal fine hanno puntato su un approccio decentralizzato con diversi punti di ritrovo. Il maggior numero di persone si è radunato nel pomeriggio al Rosengarten, un luogo di ritrovo molto frequentato da famiglie e turisti.

Da lì i manifestanti si sono diretti attraverso i quartieri periferici verso la Reitschule. Erano scortati da numerose forze di polizia, provenienti anche da altri cantoni. Con annunci all’altoparlante, la polizia ha chiarito che non avrebbe consentito alcun altro percorso.

Alcuni gruppi hanno seguito gli appelli diffusi su Internet e si sono spostati in altre zone della città. Le forze dell’ordine erano però presenti ovunque.

Contro le occupazioni militari

La manifestazione era diretta in generale contro il capitalismo e l’imperialismo. I partecipanti hanno chiesto la fine delle occupazioni militari e della repressione statale, nonché la protezione delle popolazioni indigene e la restituzione dei loro diritti storici alla terra e all’autodeterminazione.

L’immagine del corteo è stata caratterizzata da persone con la kefiah – il foulard palestinese – e da numerosi cori “Free, free Palestine”. Si vedevano anche cartelli con la scritta “Israhell”, come constatato da un corrispondente dell’agenzia Keystone-ATS.