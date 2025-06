MO: attacco Israele, a Teheran 78 morti e 329 feriti

Keystone-SDA

L'attacco di Israele sulla capitale dell'Iran ha provocato 78 morti tra i residenti e 329 feriti. Lo rendono noto media iraniani tra cui Nournews.

4 minuti

(Keystone-ATS) Nel frattempo, l’Iraq ha presentato un reclamo al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, condannando la “violazione” del suo spazio aereo da parte di Israele e “il suo utilizzo per compiere attacchi militari” contro l’Iran.

“Queste pratiche costituiscono una flagrante violazione della sovranità irachena”, si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri a Baghdad, che invita “il Consiglio di Sicurezza ad assumersi le proprie responsabilità” e ad agire per “impedire il ripetersi di tali violazioni”.

Intanto, Donald Trump parlerà oggi con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Lo riporta Cnn. Il presidente Usa ha convocato per le 17 ora svizzera una riunione del governo.

Secondo il sito web di notizie americano Axios, che cita alcune fonti israeliane, Trump e i suoi collaboratori hanno finto di opporsi all’attacco israeliano in Iran in pubblico, ma non hanno espresso alcuna opposizione in privato. Per Axios, Israele aveva un “chiaro via libera dagli Stati Uniti”.

L’obiettivo era quello di convincere l’Iran che nessun attacco era imminente e assicurarsi che gli iraniani sulla lista degli obiettivi di Israele non si spostassero in nuove località. Secondo quanto riferito da funzionari israeliani, la telefonata fra Trump e Netanyahu di lunedì era per coordinarsi prima dell’attacco.

Dal canto suo, l’ufficio del premier israeliano riferisce che il primo ministro Netanyahu avrà colloqui telefonici – oltre che con il presidente degli Stati Uniti Trump, – anche con il presidente russo Vladimir Putin e il premier britannico Keir Starmer. A partire dalla notte Netanyahu ha parlato al telefono, tra gli altri, con il Cancelliere della Germania, il Primo Ministro dell’India e il Presidente della Francia.

“I leader hanno espresso comprensione per le esigenze di autodifesa di Israele di fronte alla minaccia di annientamento posta dall’Iran. Il Primo Ministro manterrà un contatto continuo nei prossimi giorni”, spiega una nota.

A sua volta, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha parlato oggi al telefono con il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer. È quello che si legge in una nota della cancelleria tedesca.

“I tre hanno discusso degli attacchi israeliani di oggi contro il programma nucleare iraniano e della risposta militare dell’Iran e hanno concordato di rimanere in stretto contatto”, riferisce il comunicato del portavoce Stefan Cornelius.

Frattanto, in due diversi documenti pubblicati dal ministero degli Esteri, viene chiesto ai cittadini francesi di evitare di recarsi in Israele o in Iran in questo momento in cui le tensioni fra i due paesi hanno registrato un’impennata con attacchi reciproci e minacce.

“Tenuto conto della situazione della sicurezza regionale – chiede il Quai d’Orsay – viene sconsigliato ai cittadini francesi, in assenza di motivi imperativi, di recarsi in Israele e nei Territori palestinesi, anche se si tratta di visite di carattere familiare o di turismo. I francesi di passaggio che si trovassero attualmente in Israele e nei Territori – raccomanda il ministero – sono invitati alla massima vigilanza”.

Oltre alla sospensione dei voli fra Parigi e Tel Aviv “fino a nuovo ordine”, come annunciato stamattina dalla compagnia Air France, sono stati sospesi anche i collegamenti con Teheran. Sul sito di France Diplomatie, si legge che “a causa del degradarsi della situazione della sicurezza e del rischio di escalation militare regionale, si ricorda ai cittadini francesi di astenersi da qualsiasi viaggio in Iran, quale che ne sia il motivo”. Segue, analoga raccomandazione, nel caso di presenza in Iran di francesi, di restare “estremamente vigili”.