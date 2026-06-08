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Morta autrice basilese Ingeborg Kaiser

Keystone-SDA

La scrittrice svizzero-tedesca Ingeborg Kaiser è deceduta sabato all'età di 95 anni. Si è "addormentata pacificamente circondata dalla sua famiglia", hanno indicato oggi i parenti. L'autrice, che scriveva poesie, prosa e pièce teatrali, viveva a Basilea.

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(Keystone-ATS) Kaiser, nata nel 1930 sulle rive del Danubio a Neuburg an der Donau, in Germania, si è trasferita a Basilea nel 1960, facendosi un nome sia come poetessa sia grazie alle sue ricerche narrative sulla politica tedesca Rosa Luxemburg.

La sua carriera letteraria è iniziata con la raccolta di racconti “Staubsaugergeschichten” (1975) e il romanzo “Die Ermittlung über Bork” (1978). In totale ha scritto sette romanzi, diverse raccolte di racconti e radiodrammi, oltre a sette raccolte di poesie, tra cui “Galgenmut” (2007).

Le sue pièce “Freitagabend I” e “Freitagabend II” sono state presentate in anteprima allo Stadttheater di Coira dove nel 1984/85 era autrice residente. Nel suo ultimo romanzo, dal carattere autobiografico, intitolato “Wegtanzen” (2016), ha elaborato i ricordi della sua infanzia nella Germania nazista.

Nel corso della sua carriera, Kaiser ha ricevuto vari riconoscimenti, tra cui il Premio di incoraggiamento di ProLitteris nel 2012. Il suo lascito è gestito dall’Archivio svizzero di letteratura.

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