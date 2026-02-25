Morti in attacchi russi a Zaporizhzhia e ucraini a Smolensk

Quattro persone sono state uccise e altre due sono rimaste ferite nel distretto di Zaporizhzhia a seguito degli attacchi russi. Lo scrive la Ukrainska Pravda, citando il capo dell'amministrazione militare Ivan Fedorov e il servizio di emergenza statale su Telegram.

(Keystone-ATS) “Quattro persone sono state uccise e altre due sono rimaste ferite a seguito degli attacchi nemici nel distretto di Zaporizhia” afferma Fedorov, che non ha specificato i dettagli, limitandosi a notare che in totale, durante la giornata, gli occupanti hanno lanciato 643 attacchi contro 32 insediamenti nella regione di Zaporizhzhia. Le autorità hanno ricevuto 218 segnalazioni di danni ad abitazioni, automobili e infrastrutture.

Successivamente, il Servizio di emergenza statale ha chiarito che i russi hanno lanciato attacchi aerei su uno dei villaggi del distretto di Zaporizhzhia intorno alle 22.00 del 24 febbraio.

A seguito di questo attacco, quattro persone sono state uccise e un bambino è rimasto ferito: “A seguito degli attacchi un edificio residenziale è stato distrutto. I soccorritori hanno estratto i corpi di tre persone da sotto le macerie. A un altro indirizzo un edificio residenziale di due piani è stato danneggiato. I soccorritori hanno estratto un corpo umano da sotto le macerie. Un bambino è rimasto ferito. Gli edifici vicini sono stati danneggiati dall’onda d’urto e dai detriti”, ha riferito il Servizio di Emergenza Statale.

Intanto il Comitato investigativo russo, uno dei principali organi giudiziari russi, ha riferito che in un attacco compiuto dagli ucraini con una trentina di droni su una fabbrica di fertilizzanti nella regione russa di Smolensk, nell’ovest del Paese, il bilancio delle vittime è salito a sette morti e dieci persone ferite.