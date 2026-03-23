Morto di cancro a 43 anni Leonid Radvinsky, il patron di OnlyFans

Keystone-SDA

Leonid Radvinsky, il miliardario americano di origine ucraina proprietario di OnlyFans, è morto all'età di 43 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Lo ha reso noto la Fenix International, società madre della piattaforma per adulti con sede a Londra.

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(Keystone-ATS) Radvinsky, figura estremamente schiva e raramente apparsa in pubblico, aveva acquisito la maggioranza del sito nel 2018 dai fondatori Guy e Tim Stokely. Sotto la sua gestione, OnlyFans si è trasformata in un colosso globale, arrivando a contare oltre 377 milioni di utenti e con un giro d’affari che ha toccato gli 1,4 miliardi di dollari.

Radvinsky era considerato fra i più controversi miliardari informatici al mondo e aveva una residenza nella capitale britannica. Prima di diventare il patron di OnlyFans aveva fondato Cybertania, un’azienda sempre nel settore dei siti per adulti.