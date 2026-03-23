The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Morto di cancro a 43 anni Leonid Radvinsky, il patron di OnlyFans

Keystone-SDA

Leonid Radvinsky, il miliardario americano di origine ucraina proprietario di OnlyFans, è morto all'età di 43 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Lo ha reso noto la Fenix International, società madre della piattaforma per adulti con sede a Londra.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Radvinsky, figura estremamente schiva e raramente apparsa in pubblico, aveva acquisito la maggioranza del sito nel 2018 dai fondatori Guy e Tim Stokely. Sotto la sua gestione, OnlyFans si è trasformata in un colosso globale, arrivando a contare oltre 377 milioni di utenti e con un giro d’affari che ha toccato gli 1,4 miliardi di dollari.

Radvinsky era considerato fra i più controversi miliardari informatici al mondo e aveva una residenza nella capitale britannica. Prima di diventare il patron di OnlyFans aveva fondato Cybertania, un’azienda sempre nel settore dei siti per adulti.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR