Mubea cancella fino a 130 posti, pesano difficoltà settore auto

Le difficoltà del settore automobilistico europeo hanno un impatto su un'altra azienda svizzera: la Mubea Präzisionsstahlrohr ha annunciato oggi l'intenzione di cancellare fino a 130 dei 280 posti di lavoro della sua sede di Arbon, nel canton Turgovia.

(Keystone-ATS) La casa madre ha già tagliato impieghi anche in Ticino.

Il drastico crollo delle vendite di vetture nuove in tutta Europa sta causando difficoltà non solo alle case automobilistiche, bensì anche ai loro numerosi fornitori, scrive la dirigenza in un comunicato odierno. L’impresa prevede una forte riduzione della domanda: a partire da marzo è attesa una riduzione del 50% dell’utilizzo delle capacità produttive.

Il personale è stato informato della difficile situazione economica e della “possibile perdita di 100-130 posti di lavoro a partire da aprile”. Nell’ambito del processo di consultazione in corso, i dipendenti sono stati invitati a presentare entro il 4 marzo idee o suggerimenti per evitare o ridurre la potenziale cancellazione di impieghi. In caso di licenziamenti verrà elaborato un piano sociale, promettono i vertici.

L’impresa fa capo al gruppo tedesco Mubea, che è stato fondato nel 1916. In Ticino è nota la Mubea Fabbrica Molle SA di Bedano, che produce da più di 50 anni molle per valvole destinate all’industria automobilistica: come noto dallo scorso settembre essa cesserà la produzione dal prossimo 31 marzo. In un’altra unità produttiva Mubea, quella di Oberriet (SG), l’anno scorso 31 persone hanno perso il loro lavoro.