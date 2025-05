Multe troppo alte, Meta minaccia stop a Facebook in Nigeria

Keystone-SDA

I cittadini della Nigeria potrebbero perdere l'accesso a Facebook e Instagram dopo che Meta, la compagnia madre, ha denunciato le ingenti multe e le richieste normative "irrealistiche" da parte delle autorità nigeriane: lo riporta la BBC.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’anno scorso, tre agenzie di controllo nigeriane hanno imposto alla multinazionale statunitense multe di oltre 290 milioni di dollari (239 milioni di franchi) in totale per aver violato varie leggi e regolamenti.

Meta non ha avuto successo nel recente tentativo di impugnare le decisioni presso l’Alta corte federale di Abuja. “La ricorrente potrebbe essere costretta a chiudere effettivamente i servizi di Facebook e Instagram in Nigeria per mitigare il rischio di misure esecutive”, ha dichiarato la società nei documenti del tribunale.

Anche WhatsApp fa capo a Meta, che però non ha menzionato il servizio di messaggistica nella sua dichiarazione. La società ha tempo fino alla fine di giugno per pagare le multe, secondo quanto deciso dall’Alta corte.

Facebook è di gran lunga la piattaforma di social media più popolare in Nigeria ed è utilizzata da decine di milioni di persone nel Paese per comunicare quotidianamente e condividere notizie. È anche uno strumento fondamentale per molte piccole imprese online nigeriane.