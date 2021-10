Alla ricerca delle origini della vita

Gli astronomi Didier Queloz e Sascha Quanz uniranno le forze per fondare il nuovo 'Center for the Origin and Prevalence of Life' (istituto di studi sull'origine e la prevalenza della vita) al Politecnico federale (ETH) di Zurigo.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 ottobre 2021 - 10:00

Didier Queloz è stato insignito del Premio Nobel per la fisica 2019, insieme al relatore della sua tesi di dottorato Michel Mayor, per la pionieristica scoperta di un esopianeta che orbita attorno a una stella di tipo solare. Da allora, è stato tempestato di domande sulla vita nell'universo e si è presto reso conto che la sola astronomia non può dare risposte. Così ha chiamato a raccolta biologi, chimici, fisici e geoscienziati.

Nel video, lo svizzero Queloz e il suo collega svizzero-tedesco astrofisico all'ETH Sascha Quanz spiegano come questo sia il momento giusto per riunire diversi ambiti della ricerca scientifica e trovare le risposte alle grandi domande sulle origini della vita.