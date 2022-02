Un backup per la nostra salute

La diversità microbica - cioè batteri e altri microrganismi - è cruciale per la nostra salute. È però minacciata ovunque dall'urbanizzazione. Il progetto "The Microbiota Vault" mira a creare in Svizzera una banca biologica per tutto il mondo.

Il microbioma fa parte del nostro metabolismo e ha un'influenza significativa sulla salute umana. Oltre ad avere un ruolo nella digestione, la fauna intestinale ricopre molte altre importanti funzioni, tra cui la sintesi di vitamine vitali e la lotta contro gli agenti patogeni. "The Microbiota Vault" mira a preservare questa importante diversità microbica umana.

